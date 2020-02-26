с чего всё началось

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота. Видео выступления адмирала опубликовано в YouTube.

Общество Белоруссия нашла новую замену российской нефти Белоруссия нашла этот вариант для замены поставок российской нефти, по поводу которых страны не могут окончательно договориться с прошлого года.

Культура Телеканал «Пятница» продал Amazon шоу «Инстаграмщицы» Входящий в холдинг «Газпром медиа» телеканал «Пятница» продал права на показ двух сезонов шоу «Инстаграмщицы» американскому видеосервису Amazon Prime Video, сообщает «Коммерсант».

Теннис Мария Шарапова завершила карьеру в спорте Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.

Политика В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Биатлон На чемпионате Европы по биатлону стартуют смешанные эстафеты В четверг, 27 февраля на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты.

Энергетика CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).

Общество Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.

Общество Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке пяти торговых марок Эксперты Роскачества в преддверии масленицы исследовали 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков и обнаружили, что в пяти из них есть следы пестицидов.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Происшествия На пивоваренном заводе в США произошла стрельба Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).