Армия и оружие
РИА НовостиГлавком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота. Видео выступления адмирала опубликовано в YouTube.
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с чего всё началось
Выступая на форме Age of Crimea, он отметил, что вместо 29 кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, находившихся в Крыму в 2014 году, на полуострове дислоцированы 42 российских военных судна, из них 12 – носители ракетного оружия.Инфоросвчера в 23:44
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Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
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