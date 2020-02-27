«По состоянию на сегодня ситуация с безопасностью в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению, к сожалению, нет», — констатировал он, оценивая военную мощь России в районе Крыма.

На Украине оценили военную мощь России в Крыму

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