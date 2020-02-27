Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruНа Украине оценили военную мощь России в Крыму

«По состоянию на сегодня ситуация с безопасностью в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению, к сожалению, нет», — констатировал он, оценивая военную мощь России в районе Крыма.
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Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

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Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве

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СР предлагает вернуть прежний пенсионный возраст, изменить индексацию пенсий с "регулярной" на "ежегодную", а также распространить её на всех пенсионеров (в том числе и работающих).
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Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
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