Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГлавком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота. Видео выступления адмирала опубликовано в YouTube.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Украина оценила российскую военную мощь в Крыму

Актуальные Новости12:35

Как национальной идее Украины мешает российский флот

Pravda.Ru20:42

Адмирал Украины отметил рост боевого потенциала Черноморского флота России

Красная весна20:56

Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота

РИА Новости19:23

Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение флота РФ

Политика Сегодня20:44

Украинский адмирал признал военную мощь России в Крыму

News.ru10:58

На Украине оценили военную мощь России в Крыму

Lenta.ru10:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Гаджеты

До старта продаж Samsung улучшила 108-мегапиксельную камеру Galaxy S20 Ultra

Еще до начала розничных продаж смартфона Galaxy S20 Ultra компания Samsung Electronics запустила распространение первого обновления прошивки для него.
Anonsens 07:41
Общество

Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса

Люди заразились новым коронавирусом COVID-19 от животных, например, от котов, уверен министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
РИА Новости 03:18
Гаджеты

Режиссер: Apple запрещает кинозлодеям пользоваться iPhone

Apple запрещает кинозлодеям пользоваться смартфонами iPhone. Об этом заявил американский режиссер Райан Джонсон, передает CNBC.
РЕН ТВ 17:42
Экономика

Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News.
Газета.Ru 11:06
Армия и оружие

Двое турецких военных погибли при авиаударе на севере Сирии

Двое военнослужащих ВС Турции погибли в среду в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара, нанесенного ВВС Сирии.
ТАСС 18:38
Армия и оружие

В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
РИА Новости 10:48
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
РИА Новости 18:45
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

РИА Новости 16:16
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

Употребление молока увеличивает риск развития рака молочной железы

ToDay News Ufa 06:16
Происшествия

В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе

Шесть человек погибли, включая стрелявшего, при стрельбе в американском городе Милуоки, заявил в четверг журналистам глава полиции города Альфонсо Моралес.
РИА Новости 19:58
Общество

У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

REGNUM 10:09
Кино

Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова

Live24 07:41
Общество

Российских отличников наградили макаронами и просроченным лимонадом

Lenta.ru 12:19
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ 03:20
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru 15:05
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Политика

Украинские эксперты поругались в телеэфире из-за русского языка

Эксперты в эфире украинского телеканала поругались из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны.
Взгляд.ру 13:45
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета 17:08
Общество

В Китае коронавирус выявили у пассажира, прилетевшего из Москвы

В Китае коронавирус был диагностирован у мужчины, который прилетел в Шанхай из Тегерана, сделав пересадку в Москве.
Life.ru 13:46
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь вчера в 14:21
Игры

В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3

Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Discover24 24 февраля в 02:15
Общество

В Норвегии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Норвегии зафиксировали первый случай заражения новым видом коронавиурса. Об этом сообщает Норвежский институт национального здоровья.
РБК 16:56
Культура

Елена Беркова прокомментировала ситуацию вокруг клипа Линдеманна

Порноактриса Елена Беркова в стриме RT прокомментировала ситуацию вокруг откровенного клипа немецкого музыканта Тилля Линдеманна, в котором сыграли в том числе россиянки.
RT на русском 13:34
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Общество

Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая

"Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания", - подчеркивается в письме.
Интерфакс 16:45
Спорт

Олимпийский чемпион Мо Фара избежал наказания за применение допинга

НТВ вчера в 03:50
Общество

Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ вчера в 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Александрович Воронченко
Украинский военачальник
Украинский военачальник, командующий Военно-морскими силами Украины с 2 июля 2016 года, адмирал.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное