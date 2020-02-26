Армия и оружие
РИА НовостиГлавком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота. Видео выступления адмирала опубликовано в YouTube.
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Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание
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Армия и оружие
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Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Армия и оружие
Турция намерена объявить Идлиб своей территорией
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Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
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Жертвами стрельбы в офисе пивной компании в США стали пять человек
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич, выступающий в настоящий момент за «Партизан», продолжит карьеру в Китае.