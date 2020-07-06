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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Киева к войне с Россией. По его словам, Украина хочет "вернуть" Крым и готовится к полномасштабным боевым действиям. Как утверждает адмирал, в Киеве ожидают российского удара по Херсонской области.В источнике
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На Украине заявили о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией

RT на русском17:57

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости04:34

Украинский флот готовится к боевым действиям с Россией, заявил главком ВМС страны

Эхо Москвы01:03

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru02:42

Украинский флот начал подготовку к полномасштабной конфронтации с РФ

Известия21:33

Главком ВМС Украины сообщил о готовности к боевым действиям с Россией

РБК19:00

Эксперт оценил слова адмирала о планах России напасть на Украину

Московский Комсомолец05:36
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