Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuГлавком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он также отметил, что Украина намерена "вернуть" Крым.
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