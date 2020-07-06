Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он также отметил, что Украина намерена "вернуть" Крым.

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

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