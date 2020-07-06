с чего всё началось

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он также отметил, что Украина намерена "вернуть" Крым.

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

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Общество Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым. 16

Здоровье На Украине объяснили низкую смертность от коронавируса «везением» Повезло, что коронавирус на Украину привезли не из Италии, заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца Оксана Выгодская, 1 июля сообщает издание Главред. 2