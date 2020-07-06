Армия и оружие
Газета.RuГлавком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он также отметил, что Украина намерена "вернуть" Крым.
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с чего всё началось
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская".РИА Новостивчера в 17:04
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Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
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СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
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Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
Общество
NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте
Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей в России наложен до 1 января 2021 года.
СургутИнформТВ 02:39
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ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
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Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой
News.ru 03 июля в 05:17
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Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук высказался о незабитом пенальти на 98-й минуте матча 26-го тура чемпионата России против "Сочи".
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C 1 июля запрещено перечисление на карты Visa и Mastercard соцвыплат
Полный переход на обязательное использование карт российской платёжной системы для выплат из бюджета завершается.
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Слово и Дело 03 июля в 02:41
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Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
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Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
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Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
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Тестовую версию iOS 14 удачно запустили на iPhone 6s
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Здоровье
На Украине объяснили низкую смертность от коронавируса «везением»
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Гидрометцентр рассказал об опасных погодных явлениях в июле
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