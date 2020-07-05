Армия и оружие
РИА НовостиГлавком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская". По утверждению главкома, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией.
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На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
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В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
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В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
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Армия и оружие
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Рефинансирование ипотеки стали одобрять вдвое реже
С начала 2020 года доля одобренных банками заявок на рефинансирование ипотеки снизилась вдвое — с 45% до 23%.
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Газета.Ru вчера в 03:24
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен остался доволен игрой команды в атаке в матче с «Вильярреалом» (4:1) в 34-м туре чемпионата Испании.
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