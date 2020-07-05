Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГлавком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская". По утверждению главкома, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией.
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