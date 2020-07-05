Армия и оружие
РИА НовостиГлавком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская". По утверждению главкома, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией.
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Общество
В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК 21:53
Армия и оружие
99,999% перехвата цели: Россия приняла на вооружение самую передовую и точную систему ПВО в мире - она уже защищает Крым
Avia.pro 21:18
Политика
Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ 21:50
Здоровье
Прокуратура проверит больницу под Новосибирском и писавшее о ней СМИ
Прокуратура отреагировала на публикацию и объявила, что приступает к проверке больницы, а заодно, по просьбе самой больницы, проверит СМИ, которое теперь обвиняют в публикации недостоверной информации.
Московский Комсомолец Новосибирск 03 июля в 11:16
Экономика
В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд
Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС 18:40
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05:54
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия 19:41
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 34 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Бурятии обнаружено 34 новых случая заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 3175 случаев, сообщает пресс-служба правительства.
РИА Новости 22:26
Политика
Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва 10:29
Политика
Правящая партия в Хорватии побеждает на выборах в парламент страны
Третья политическая сила в стране - партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество" предварительно обосновывается на 15 парламентских позициях.
ТАСС 17:11
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
ToDay News Ufa 14:26
Кино
«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor вчера в 22:14
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Экономика
Прожиточный минимум за I квартал 2020 года в Вологодской области не дотянул до уровня 2019 года
Напомним, что размер прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года в Вологодской области был установлен региональным правительством в размере 11 391 рублей и поставил абсолютный рекорд.
Wobla.Ru вчера в 07:19
Политика
Одобренные россиянами поправки в Конституцию вступают в силу с 4 июля
С инициативой внесения в основной закон ряда поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты, Путин выступил в январе Согласно указу президента, поправки в Конституцию, которые поддержали большинство россиян, вступают в силу с 4 июля.
Толк 03 июля в 22:10
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»
Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота".
ТАСС 20:27
Общество
Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности
В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.
РИА Новости 17:09
Общество
В Башкирии выросли цены на бензин на АЗС «Башнефть»
В Башкирии сегодня, 5 июля выросли цены на бензин на автозаправочных станциях «Башнефть», принадлежащих государственной компании «Роснефть».
SterlitamakTime.ru 10:10
Экономика
Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью
По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
Общество
В Кузбассе отменили карантин для прибывающих из шести городов
Уточняется, что жители Кузбасса и гости региона, прибывающие из других городов, по-прежнему будут отправлены на 14-дневный карантин.
REGNUM 03 июля в 11:58
Армия и оружие
В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада
5 июля телеканал Al Arabia передавал, что «зеленая зона» Багдада, где расположены административные и дипломатические здания, в том числе, посольство США, подверглась ракетному обстрелу.
РБК 20:09
Игры
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза
Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
Чемпионат 05:36
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Кино
В Беларуси экранизируют «Радзіва Прудок» Горвата и «Сфагнум» Мартиновича
Книги «Радзіва Прудок» Андрея Горвата и «Сфагнум» Виктора Мартиновича экранизируют в Беларуси.
КП - Беларусь вчера в 11:58
Общество
Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
Собеседник агентства отметил, что синоптики наблюдали большое количество осадков в первом полугодии в России.
РИА Новости 18:32
Общество
Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых
Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
РБК 22:00