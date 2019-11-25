Политика

РБКРБКГлавком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
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Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

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