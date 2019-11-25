Политика
РБКГлавком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Наука
Вороны могут контролировать себя как дети
Вороны могут контролировать себя как дети.
Армия и оружие
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил о пересечении Турцией «красной линии», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) приобретённых у России зенитно-ракетных систем С-400.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Экономика
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Футбол
Футболисты «Лечче» ушли от поражения в матче с «Кальяри»
Встреча, состоявшаяся в Лечче, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Жуан Педро Галвао (30-я минута, с пенальти) и Раджа Наингголан (67), у хозяев отличились Джанлука Лападула (83, с пенальти) и Марко Кальдерони (90+1).
Общество
Врач назвал симптомы дефицита витамина D
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D. Статья опубликована в журнале Focus.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Космос
#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики
Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
Энергетика
Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках
Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе.
Экономика
Развитие газохимии в Арктике может принести бюджету 1,5 трлн рублей
Создание в Арктической зоне РФ первых трех газохимических производств может принести государственному бюджету поступления на общую сумму 1,5 трлн рублей.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отменила концерт в Улан-Удэ
Фанаты певицы и телеведущей Ольги Бузовой огорчены - артистка отменила свой концерт в Улан-Удэ, куда должна была поехать после выступления в Иркутске и Ангарске.
Происшествия
Под Саратовом полиция и волонтёры ищут 12-летнего подростка
Мальчик 12 лет разыскивается волонтёрами и сотрудниками полиции в Саратовской области.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Экономика
Отдохнешь на пенсии: как тулякам накопить на достойную старость
Корреспонденты «Первого Тульского» разобрались в вопросе, как накопить на достойную старость.
Здоровье
Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в России зарегистрировано снижение числа людей, заразившихся ВИЧ в 2019 году.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Спорт
Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира
Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Экономика
Forbes назвал сферы с самым высоким доходом топ-менеджеров в России
Издание Forbes проанализировало зарплаты российских топ-менеджеров по 12 сферам деятельности компаний.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше памяти
Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше оперативной и встроенной памяти.
Общество
В Госдуму внесли законопроект против уловок при оформлении кредитов
Законопроектом вводится запрет на включение в договор по кредиту пунктов, согласно которым заёмщик может ознакомиться с индивидуальными условиями кредитования на сайте кредитора, без раскрытия этих условий в самом договоре.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.