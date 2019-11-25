Политика

РБКРБКГлавком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
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Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

РБК13:05

На Украине оценили возможность военной агрессии России

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Опять. Генштаб Украины вскрыл планы «российской военной агрессии»

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Генштаб Украины оценил вероятность военной агрессии со стороны России

РИА Новости08:38
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Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

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РИА Новости 14:50
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WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»

Блок выведения вместе с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенного с военного космодрома в Плесецке.
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Происшествия

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Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
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МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

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Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

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Музыка

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Газета.Ru вчера в 12:42
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Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
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Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
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Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
News.ru 23 ноября в 19:00
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
РИА Новости 10:25
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
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Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году.
РБК 16:00
Экономика

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
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ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
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Армия и оружие

В Донбассе прошли танковые учения ВСУ

В Донбассе прошли военные учения танковых подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
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Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

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Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
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Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
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Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
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В Тбилиси митингующие освистали выходящую из кафе президента Грузии

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«Астон Вилла» выиграла у «Ньюкасла» и прервала серию поражений

«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений и поднялась на 15-е место в таблице. «Ньюкасл» находится на 14-й строчке.
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Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян

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В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
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В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
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Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
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