Армия и оружие
ТАССГлавком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
Свыше 20 авиаполков в Воздушно-космических силах (ВКС) России перешли за пять лет на новую технику. Об этом сообщил главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.
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Главком ВКС России сообщил о сроках обновления техники более 20 авиаполков
Политическая Экспертиза20:31
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Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
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МР7.ру 12:54
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Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
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Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма
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