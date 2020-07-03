Свыше 20 авиаполков в Воздушно-космических силах (ВКС) России перешли за пять лет на новую технику. Об этом сообщил главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков

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