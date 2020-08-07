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Lenta.ru
Lenta.ru

Главная экономика Европы поставила исторический рекорд

Импорт главной экономики Европы вырос на 7 процентов по сравнению с маем, поставив рекорд с 2010 года. В июне Германия экспортировала товаров на 96,1 миллиарда евро, а импортировала — на 80,5 миллиарда евро. Профицит внешней торговли ФРГ составил 14,5 миллиарда евро.В источнике
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РЕН ТВ

Экспорт Германии установил исторический рекорд

РЕН ТВ14:39
Lenta.ru

Главная экономика Европы поставила исторический рекорд

Lenta.ru13:53
ИА Красная Весна

Германия показала рекордный рост экспорта с 1990 года

ИА Красная Весна04:20
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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Хэмилтон: Есть шанс одержать вторую победу подряд

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на тренировках в пятницу, что можно считать заявкой на победу: по словам шестикратного чемпиона мира, если ему удастся выиграть две гонки в Сильверстоуне подряд, это станет невероятным достижением для всей команды Mercedes.
F1news.ru15:20

Манчестер Сити — Реал 1:1 (Перерыв)

Эден Азар и Карим Бензема включены в стартовый состав мадридского "Реала" на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:28

«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 15 очков

Стоит отметить, что «Рено» регулярно выражает протест именно по поводу системы воздуховодов «Рейсинг Пойнт», которые являются копией «Мерседеса» с прошлого сезона, с этим согласные и многие остальные команды в Формуле-1.
LiveResult.Ru11:34

Григорий Родченков добрался до Елены Исинбаевой и Владимира Путина

В беседе с журналисткой Александрой Владимировой, которая вовсе не намеревалась загонять его в угол, ловя на нестыковках (а ведь именно он сажал на допинг российских спортсменов и если была какая-то допинговая система в России, то эта система Родченкова), всё равно видно, как шито белыми нитками.
Спорт уик-энд04:47

Липчане повторно заражаются COVID-19

В коронавирусный госпиталь на базе больницы скорой медицинской помощи в Липецке госпитализировали мужчину, у которого повторно диагностировали COVID-19.
Gorod4807:52
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUM13:41
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