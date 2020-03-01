Происшествия
RT на русскомВ действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления
Турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действия трёх задержанных сотрудников Sputnik Турция, которые позже были освобождены. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Анкары.
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Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Происшествия
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Биатлон
Драчев оценил результаты сборной России на ЧЕ по биатлону
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил результаты сборной России на чемпионате Европы по биатлону, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Общество
В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу
В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Политика
Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Политика
В Раде отрицают получение заявления об отставке Гончарука
Заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука на рассмотрение парламента не поступало, заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Игры
Чит-коды Сталкер Зов Припяти на ПК – оружие, деньги, здоровье, прицелы и прочее. Какие знаете?
История чит-кодов в играх: от инструментов тестеров до кода Konami Коды в «Зове Припяти» реализованы в виде консольных команд.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Общество
Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы
В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы 29 февраля сожгли деревянный мост высотой 20 м. Об этом сообщается на странице арт-парка в Instagram.
Гаджеты
Привет из 2011 года: Biostar представила LGA 1155-материнскую плату
Компания Biostar неожиданно решила, что в её актуальном ассортименте не хватает свежей материнской платы на системной логике 2011 года.
Политика
Путин почтил память псковских десантников в день 20-летия их подвига
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Космос
РАН пожалуется в ООН на систему спутников Илона Маска
Происшествия
В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали второго заразившегося новым типом коронавируса, сообщается на сайте Минздрава страны.
Происшествия
В инфекционной больнице №1 в Москве опровергли информацию о том, что их пациент болен коронавирусом
Речь идет об инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе. В приемной эту информацию опровергли.
Политика
Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Политика
Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.