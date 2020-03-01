Турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действия трёх задержанных сотрудников Sputnik Турция, которые позже были освобождены. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Анкары.

В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления

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