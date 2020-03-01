Происшествия

ТАССТАССГлавного редактора Sputnik Турция освободили

Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.
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Что известно о задержании и освобождении сотрудников Sputnik Турция

RT на русском11:52

Главного редактора Sputnik Турция освободили

Взгляд.ру10:10

В Турции освободили главреда Sputnik

РИА Новости09:54

Главного редактора Sputnik Турция освободили

ТАСС09:59

Sputnik сообщило о задержании главного редактора турецкого подразделения

РБК07:47

Главного редактора Sputnik Турция задержали

Lenta.ru07:20

Главреда Sputnik освободили после задержания в Турции

Газета.Ru10:05
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:13, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Общество

Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.
ТАСС 11:09
Общество

Лувр временно закрылся из-за коронавируса

Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.
Ведомости 09:41
Общество

В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала

В воскресенье президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
РИА Новости 12:03
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице №1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия 12:07
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией

Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Военное дело 06:42
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Общество

В Китае из-за коронавируса резко снизился уровень загрязнения воздуха

Спутники зафиксировали, что над Китаем произошло резкое снижение уровня загрязнения воздуха.
ToDay News Ufa 10:46
Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 02:01
Политика

Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников

Президент России Владимир Путин почтил память солдат и офицеров 6-й парашютно-десантной роты, геройски павших в бою в Аргунском ущелье.
Газета.Ru 08:50
Армия и оружие

Армия Сирии объявила, что сбила турецкий беспилотник над Идлибом

ТК Звезда 05:04
Политика

Украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам

С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны.
BFM.ru 08:57
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351

Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 в 49 странах, скончались 67 человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 28 февраля в 10:45
Армия и оружие

В результате обстрела ВСУ в столице ДНР повреждена школа

ИА Новороссия 00:29
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Общество

В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

В Севастополе разыскивают местную жительницу с подозрением на коронавирус, которая сбежала из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.
РИА Новости 06:28
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
Футбол

Автобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»

Газета.Ru 05:43
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости вчера в 05:27
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
Политика

МИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik

Внешнеполитическое ведомство призвало власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителей российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.
RT на русском 05:03
Футбол

«Ворскла» нанесла первое в сезоне поражение «Шахтёру»

20-й тур украинской Премьер-лиги завершился матчем в Полтаве, где «Ворскла» принимала «Шахтёр», который снова выставил смешанный состав, сделав упор на еврокубки.
Евро-футбол.ру 12:04
Армия и оружие

Американский авианосец вошел в Средиземное море

Американский авианосец USS Eisenhower прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
РИА Новости 02:07
Армия и оружие

В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

В Польше начались крупнейшие за последние годы учения "Защитник 2020" (DEFENDER 2020), на которых предстоит отработать переброску американских войск в Европу, сообщил министр национальной безопасности Мариуш Блащак.
Российская газета вчера в 05:03
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 вчера в 11:50
Общество

Путин подписал закон о бесплатном питании младших школьников

С 1 сентября 2020 года ученики младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
News.ru 10:19
Шоу-бизнес

Гримеры назвали силиконовые маски секретом молодости Ротару

Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару.
ФАН вчера в 23:35
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:51
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