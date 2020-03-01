Происшествия
RT на русскомПолиция задержала главного редактора Sputnik Турция
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.
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Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаКрасная весна 07:16
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