Политика
ИзвестияГлавного советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы. Об этом сообщает Bloomberg co ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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Политика
У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции
Шоу-бизнес
Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус обратилась к поклонникам
Напомним, 21-летняя модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы в ночь на 11 января.
Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Футбол
Игорь Дивеев: «Можно сказать, моя жизнь сразу перевернулась»
Все хорошо! — цитирует Дивеева официальный сайт ЦСКА.
Общество
Жительницу Латвии возмутило использование русского языка в стране
Латвийский депутат Александр Кирштейнс оценил пост своей соотечественницы в "Твиттере", где она пожаловалась на русскоговорящего врача в Риге.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Игры
Скоро The Elder Scrolls Online получит официальную русскую локализацию
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Культура
Владимир Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту России композитору Игорю Николаеву, которому 17 января исполняется 60 лет.
Технологии
Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
Общество
Названы самые популярные российские лечебные курорты
Космос
В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля «Союз» к МКС
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Биатлон
Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе в Рупольдинге
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Армия и оружие
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма
Разведку у границ Крыма провел американский стратегический беспилотник. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на PlaneRadar.
Спорт
Сборная России опустилась на второе место в медальном зачете ЮОИ
Сборная России опустилась на второе место в общекомандном медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Лозанне, после девятого соревновательного дня.
Единоборства
Пакьяо, Диас, Гэтжи прокомментировали победу Макгрегора над Серроне за 40 секунд
Победу экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора над Дональдом Серроне на UFC 246 прокомментировали бойцы UFC и бокса Нэйт Диас: Я установил рекорды в головах этих парней. (бой) Слабак, каких поискать еще (Конору) Тебе скормили его.
Здоровье
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.