Главного судмедэксперта Минздрава России уволили
Главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе, директора Центра судмедэкспертизы Минздрава России Андрея Ковалева освободили от должности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство. По словам собеседника агентства, Ковалев ушел с должности по собственному желанию.В источнике
Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста — я приказов не получаю.
С чего всё началось
Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины
В пресс-службе Минздрава РБК подтвердили факт увольнения Ковалева по собственному желанию. «С 8 сентября он не занимает должность директора центра», — добавили в министерстве. Источник РБК в Минздраве подтвердил, что увольнение Ковалева связано с нарушением трудовой дисциплины.
РБК07:02
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