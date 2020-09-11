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Lenta.ru
Lenta.ru

Главного судмедэксперта Минздрава России уволили

Главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе, директора Центра судмедэкспертизы Минздрава России Андрея Ковалева освободили от должности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство. По словам собеседника агентства, Ковалев ушел с должности по собственному желанию.В источнике
Андрей Ковалевроссийский бизнесмен
Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста — я приказов не получаю.
С чего всё началось
РБК

Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины

В пресс-службе Минздрава РБК подтвердили факт увольнения Ковалева по собственному желанию. «С 8 сентября он не занимает должность директора центра», — добавили в министерстве. Источник РБК в Минздраве подтвердил, что увольнение Ковалева связано с нарушением трудовой дисциплины.
РБК07:02
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РИА Новости

Главный судмедэксперт Минздрава Ковалев уволился по собственному желанию

РИА Новости09:27
ТАСС

В Минздраве заявили, что главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию

ТАСС09:52
Коммерсантъ

Главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию

Коммерсантъ09:34
RT на русском

Уволился главный судмедэксперт России

RT на русском09:56
Lenta.ru

Главного судмедэксперта Минздрава России уволили

Lenta.ru09:01
Интерфакс

Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Интерфакс08:25
РБК

Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины

РБК07:02

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