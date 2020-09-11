В США предположили, когда страна восстановится от пандемии COVID-19

Жизнь в США может не вернуться в прежнее русло до середины или даже конца 2021 года, даже если вакцина от коронавируса появится в скором времени, заявил в пятницу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.