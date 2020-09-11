Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию
Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России. В ответ на запрос агентства в министерства рассказали, что Ковалев покинул пост 7 сентября.В источнике
С чего всё началось
Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины
Источник РБК в Минздраве подтвердил, что увольнение Ковалева связано с нарушением трудовой дисциплины. Ковалев сообщил в разговоре с РБК, что уволился по собственному желанию. Также он подтвердил, что писал объяснительную на имя министра Михаила Мурашко в связи с нарушением трудовой дисциплины.
РБК07:02
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