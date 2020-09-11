Источник РБК в Минздраве подтвердил, что увольнение Ковалева связано с нарушением трудовой дисциплины. Ковалев сообщил в разговоре с РБК, что уволился по собственному желанию. Также он подтвердил, что писал объяснительную на имя министра Михаила Мурашко в связи с нарушением трудовой дисциплины.

РБК 07:02