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Интерфакс
Интерфакс

Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России. В ответ на запрос агентства в министерства рассказали, что Ковалев покинул пост 7 сентября.В источнике
С чего всё началось
РБК

Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины

Источник РБК в Минздраве подтвердил, что увольнение Ковалева связано с нарушением трудовой дисциплины. Ковалев сообщил в разговоре с РБК, что уволился по собственному желанию. Также он подтвердил, что писал объяснительную на имя министра Михаила Мурашко в связи с нарушением трудовой дисциплины.
РБК07:02
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Lenta.ru

Главного судмедэксперта Минздрава России уволили

Lenta.ru09:01
РИА Новости

Уволился главный судмедэксперт Минздрава

РИА Новости09:27
Московский Комсомолец

Главный судмедэксперт РФ написал объяснительную и уволился

Московский Комсомолец09:12
Коммерсантъ

Главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию

Коммерсантъ09:34
Фонтанка.Ру

Уволился главный судмедэксперт России. Центр, где он работал, исследовал отравление Навального

Фонтанка.Ру08:44
Интерфакс

Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Интерфакс08:25
РБК

Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины

РБК07:02

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