Мурад Мусаев дисквалифицирован на одну игру за аплодисменты судье
Представители КДК рассмотрели эпизод, произошедший в концовке встречи «Краснодар» — «Ростов», когда главный тренер «горожан» Мурад Мусаев после финального свистка поаплодировал главному арбитру матча Сергею Карасеву.В источнике
С чего всё началось
РФС дисквалифицировал тренера «Краснодара» Мусаева на один матч
Матч между "Краснодаром" и "Ростовом" состоялся 30 августа, встреча завершилась со счетом 1:1. После финального свистка Мусаев что-то высказал главному арбитру встречи Сергею Карасеву, после чего демонстративно похлопал ему. В ответ на это рефери показал специалисту красную карточку.
ТАСС Спорт10:07
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