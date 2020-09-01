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Кубань 24
Кубань 24

Мурад Мусаев дисквалифицирован на одну игру за аплодисменты судье

Представители КДК рассмотрели эпизод, произошедший в концовке встречи «Краснодар» — «Ростов», когда главный тренер «горожан» Мурад Мусаев после финального свистка поаплодировал главному арбитру матча Сергею Карасеву.В источнике
С чего всё началось
ТАСС Спорт

РФС дисквалифицировал тренера «Краснодара» Мусаева на один матч

Матч между "Краснодаром" и "Ростовом" состоялся 30 августа, встреча завершилась со счетом 1:1. После финального свистка Мусаев что-то высказал главному арбитру встречи Сергею Карасеву, после чего демонстративно похлопал ему. В ответ на это рефери показал специалисту красную карточку.
ТАСС Спорт10:07
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Мусаев дисквалифицирован на одну игру за аплодисменты в адрес арбитра Карасёва

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Тренер «Краснодара» Мусаев дисквалифицирован на один матч

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КДК РФС сегодня рассмотрит удаление Мусаева после матча с «Ростовом»

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РФС дисквалифицировал тренера «Краснодара» Мусаева на один матч

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