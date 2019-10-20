РПЛ
ProstoProSportГлавного тренера «Оренбурга» пригласили на заседание КДК РФС
Чемпионат России, 20 октября
Стадион «Газовик»
|18′
Паул Антон
|27′
Максим Канунников
Филип Рогич
|45′
Рикарду Алвеш
|56′
|63′
Паул Антон
|71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
|76′
|83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
|89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
|89′
Тимур Аюпов
|90′+3′
|90′+3′
Александр Анюков
|90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
38
Климович
12
Малых
20
Фамейе
4
Радакович
13
Терехов
11
Чуканов
10
Алвеш
8
Мишкич
5
Аюпов
32
Кулишев
9
Деспотович
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
99
Канунников
8
Гацкан
77
Кабутов
20
Мияйлович
69
Голенков
40
Тимофеев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
КДК РФС вызвали на заседание главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова, который получил красную карточку в игре 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Инцидент произошел в самом конце матча.
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