РПЛ

ProstoProSportProstoProSportГлавного тренера «Оренбурга» пригласили на заседание КДК РФС

Оренбург — Крылья Советов
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 20 октября
Стадион «Газовик»
18′
Паул Антон
27′
Максим Канунников
Филип Рогич
45′
Рикарду Алвеш
56′
63′
Паул Антон
71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
76′
83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
89′
Тимур Аюпов
90′+3′
90′+3′
Александр Анюков
90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
КДК РФС вызвали на заседание главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова, который получил красную карточку в игре 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Инцидент произошел в самом конце матча.
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