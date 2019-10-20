КДК РФС вызвали на заседание главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова, который получил красную карточку в игре 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Инцидент произошел в самом конце матча.

Армия и оружие Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".

Происшествия В Тюменской области зафиксирован случай редкой «гаффской болезни» Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Шоу-бизнес Игорь Петренко рассказал о причинах развода с первой супругой В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым артист откровенно рассказал о причинах своего развода с первой супругой, а также о встрече со второй женой, актрисой Екатериной Климовой, которая родила ему двух сыновей.

Единоборства Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.

Футбол Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.

Политика СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Наука Речной артефакт: на дне Волги нашли старинную ладью На дне Волги недалеко от Самары нашли деревянную ладью длиной до 50 метров, шириной до 20.

Экономика Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.

Политика Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита Пресс-секретарь президента напомнил, что именно лидеры нормандской четвёрки согласовали комплекс минских договорённостей, но в настоящее время «одна из сторон — участниц нормандского формата допускает отхождение от этого комплекса договорённостей», что, по словам Пескова, затрудняет «подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».

Происшествия В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.

Политика Федотов станет экспертом при СПЧ Ушедший с поста председателя Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов останется в организации на должности эксперта.

Общество Число заключенных в России достигло исторического минимума Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.

Происшествия В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.

Армия и оружие Минобороны России получило полковой комплект С-400 Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.

Происшествия В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.

Общество Император Японии Нарухито восходит на престол Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.

Общество Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Общество Хуже ядерной войны: названа угроза существованию США Мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления, представляет для Америки гораздо большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы.

Общество NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.

Общество Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.