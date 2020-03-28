Уругвайская футбольная федерация уволила главного тренера национальной сборной Оскара Табареса, а также большинство сотрудником организации в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщают уругвайские СМИ. По последним данным, сократили более 400 сотрудников федерации.

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