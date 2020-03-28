Коронавирус
Спорт день за днемГлавного тренера сборной Уругвая уволили из-за пандемии коронавируса
Уругвайская футбольная федерация уволила главного тренера национальной сборной Оскара Табареса, а также большинство сотрудником организации в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщают уругвайские СМИ. По последним данным, сократили более 400 сотрудников федерации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Политика
В Петербург стягивают военную технику
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
Футбол
В «Валенсии» Черышева зафиксировали 25 случаев заражения коронавирусом
Как сообщает Marca, в футбольном клубе «Валенсия» выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище в Москве похоронили артистку Инну Макарову
Москва, 28 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Москве похоронили 93-летнюю советскую и российскую актрису, народную артистку СССР Инну Макарову.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Шоу-бизнес
Рудковская резко ответила подписчице на критику
Музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила критикующим ее подписчикам в соцсети Instagram за фотографии с едой.
Политика
В Британии рассказали о состоянии Джонсона
Премьер Великобритании Борис Джонсон продолжает руководить действиями правительства и борьбой с коронавирусом, заявил министр по вопросам бизнеса Алок Шарма.
Общество
В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса
Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Калининградский завод не дождался оборудования, потому что грузовик возит трупы в Италии
Новый Калининград Один из строящихся в Калининградской области заводов не дождался оборудования, потому что фура, которая должна была его везти, потребовалась в Италии как грузовик для тел умерших от коронавируса.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Футбол
Умер 14-летний футболист мадридского «Атлетико»
Общество
Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек
К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Общество
WSJ: в США возник дефицит золота из-за коронавируса
В США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже, сообщает газета The Wall Street Journal.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Футбол
Марсьяль кардинально изменил имидж. Теперь он лысый
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Франции Антони Марсьяль кардинально изменил имидж.
Происшествия
Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге
Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Наука
Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, похожий на SARS-CoV-2
Происшествия
В Москве на улице выстрелили в ребенка
На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Ростове-на-Дону
При тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону погиб 29-летний пожарный – он оказался окружен огнем и не смог выбраться из него самостоятельно.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Экономика
Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения
Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.