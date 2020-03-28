Коронавирус

Спорт день за днемСпорт день за днемГлавного тренера сборной Уругвая уволили из-за пандемии коронавируса

Уругвайская футбольная федерация уволила главного тренера национальной сборной Оскара Табареса, а также большинство сотрудником организации в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщают уругвайские СМИ. По последним данным, сократили более 400 сотрудников федерации.
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Главный тренер сборной Уругвая по футболу Табарес отправлен в отставку из-за коронавируса

ТАСС Спорт08:05

Табарес, возглавлявший сборную Уругвая с 2006 года, уволен из-за коронавируса

Чемпионат09:27

Табарес уволен из сборной Уругвая из-за коронавируса

Матч ТВ08:49

Тренер сборной Уругвая Табарес уволен, как и еще 400 сотрудников футбольной ассоциации

Sports.ru09:15

Уругвайская футбольная федерация из-за коронавируса уволила 400 сотрудников, включая тренера сборной Табареса

Sport24.ru08:32

Уругвайская футбольная ассоциация уволила всех сотрудников, включая тренера сборной Табареса

Советский спорт10:04

Главный тренер сборной Уругвая уволен из-за коронавируса

Soccer.ru08:26
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В Петербург стягивают военную технику

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Как сообщает Marca, в футбольном клубе «Валенсия» выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом.
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Москва, 28 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Москве похоронили 93-летнюю советскую и российскую актрису, народную артистку СССР Инну Макарову.
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В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
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Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
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Рудковская резко ответила подписчице на критику

Музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила критикующим ее подписчикам в соцсети Instagram за фотографии с едой.
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В Британии рассказали о состоянии Джонсона

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В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
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В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
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Калининградский завод не дождался оборудования, потому что грузовик возит трупы в Италии

Новый Калининград Один из строящихся в Калининградской области заводов не дождался оборудования, потому что фура, которая должна была его везти, потребовалась в Италии как грузовик для тел умерших от коронавируса.
Новый Калининград.Ru 13:40
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Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Футбол

Умер 14-летний футболист мадридского «Атлетико»

Чемпионат 10:32
Общество

Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Российская газета 13:57
Общество

WSJ: в США возник дефицит золота из-за коронавируса

В США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже, сообщает газета The Wall Street Journal.
Рифей-Пермь 01:15
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском вчера в 08:52
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Марсьяль кардинально изменил имидж. Теперь он лысый

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Франции Антони Марсьяль кардинально изменил имидж.
Чемпионат 13:23
Происшествия

Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге

Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
Piter.tv 13:06
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Наука

Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, похожий на SARS-CoV-2

Московский Комсомолец вчера в 04:35
Происшествия

В Москве на улице выстрелили в ребенка

На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Вести.Ru 13:23
Происшествия

Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Ростове-на-Дону

При тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону погиб 29-летний пожарный – он оказался окружен огнем и не смог выбраться из него самостоятельно.
Газета.Ru 13:39
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
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Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Общество

Лукашенко ответил на слова о влиянии вирусов на его график

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Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Экономика

Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения

Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Lenta.ru вчера в 02:46
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
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Оскар Вашингтон Табарес
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист и тренер. Оскар Табарес известен по своей тренерской деятельности, среди его самых заметных успехов - победа с «Пеньяролем» в Кубке Либертадорес 1987 года, выигрыш чемпионата Аргентины в 1992 году с «Бокой Хуниорс», вывод сборной Уругвая в полуфинал чемпионата мира 2010 года и выигрыш с ней же Кубка Америки 2011.
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