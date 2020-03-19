Коронавирус
Газета.RuГлавному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность
Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.
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На врача, утаившую поездку в Испанию и заразившую людей коронавирусом, завели дело
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)04:41
Первым пациентом с подозрением на болезнь оказался главный инфекционист края
Коммерсантъвчера в 11:51
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Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
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Подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, началась в России.
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Концерн General Motors выводит на рынок удлиненную семиместную модификацию кроссовера Chevrolet Blazer нового поколения.
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На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».
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Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
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WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть
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Новые тесты Comet Lake-S: Intel лишь догоняет Ryzen 3000
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Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.