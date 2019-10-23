Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отметил полузащитника «красно-зеленых» Алексея Миранчука. Туринский футбольный клуб одержал победу над московским «Локомотивом» в матче Лиги Чемпионов. Маурицио Сарри отметил, что его подопечным было непросто.

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