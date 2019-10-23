Лига чемпионов

Телеканал 360°Телеканал 360°Главному тренеру «Ювентуса» понравился Миранчук из «Локомотива»

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отметил полузащитника «красно-зеленых» Алексея Миранчука. Туринский футбольный клуб одержал победу над московским «Локомотивом» в матче Лиги Чемпионов. Маурицио Сарри отметил, что его подопечным было непросто.
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