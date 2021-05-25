МОСКВА, 25 мая. / ТАСС/. Средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при условии обеспечения ими зарплат гражданам может хватить только на три года, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов на заседании фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.

ТАСС 05:57