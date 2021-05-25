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Главную российскую кубышку не захотели тратить на зарплаты россиян

Центробанк не захотел тратить средства суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ), считающегося главной российской кубышкой, на зарплаты гражданам. Такую позицию выразил первый зампред регулятора Сергей Швецов, которого цитирует ТАСС.В источнике
Lenta.ru
Росбалт
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Деловое.ТВ

С чего всё началось

Банк России считает неразумным тратить средства ФНБ на увеличение зарплат гражданам

МОСКВА, 25 мая. / ТАСС/. Средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при условии обеспечения ими зарплат гражданам может хватить только на три года, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов на заседании фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.
ТАСС05:57

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В Центробанке отказались тратить резервы на зарплаты россиян

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Главную российскую кубышку не захотели тратить на зарплаты россиян

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Банк России считает неразумным тратить средства ФНБ на увеличение зарплат гражданам

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В ЦБ отказались увеличивать россиянам зарплаты за счет ФНБ

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В ЦБ назвали неразумным тратить средства ФНБ на зарплаты граждан

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Первый зампред ЦБ не советует «раскупоривать кубышку» для повышения уровня жизни россиян

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Для повышения качества жизни россиян надо повышать производительность труда - первый зампред ЦБ РФ

Финмаркет05:42
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В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения

Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для персонала детских летних лагерей, а также для участников массовых мероприятий и работников, привлеченных к их проведению.
ТАСС07:12

Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла 800 квадратных метров

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в старом здании в центре Москвы, которое находится на демонтаже, возник пожар на площади 800 кв. м. "Происходит возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 800 кв. м", — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском07:05