В ЦБ считают неразумным тратить средства ФНБ на зарплаты граждан
Первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил в Госдуме, что трата денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на зарплаты граждан является нецелесообразной.
Также Швецов отметил, что в отсутствие ФНБ российская экономика окажется полностью зависимой от цен на нефть.
К том уже, при растрате средств ФНБ, экономика страны будет сильно зависеть от цен на ископаемые ресурсы.
Механизм бюджетного правила, заключающийся в покупке иностранной валюты на нефтегазовые сверхдоходы для пополнения ФНБ, предотвращает чрезмерное укрепление курса рубля.
Деньги есть, но вы трудитесь: россиянам отказали в повышении зарплат за счет ФНБ
Московский Комсомолец07:30