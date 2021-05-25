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В ЦБ считают неразумным тратить средства ФНБ на зарплаты граждан

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил в Госдуме, что трата денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на зарплаты граждан является нецелесообразной.
Деловое.ТВ
Также Швецов отметил, что в отсутствие ФНБ российская экономика окажется полностью зависимой от цен на нефть.
Lenta.ru
К том уже, при растрате средств ФНБ, экономика страны будет сильно зависеть от цен на ископаемые ресурсы.
АБН
Механизм бюджетного правила, заключающийся в покупке иностранной валюты на нефтегазовые сверхдоходы для пополнения ФНБ, предотвращает чрезмерное укрепление курса рубля.
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