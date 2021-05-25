Россиянка Софья Сапега задержана в Белоруссии на 72 часа

«Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в её отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.