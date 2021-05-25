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Главную российскую кубышку не захотели тратить на зарплаты россиян

Центробанк не захотел тратить средства суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ), считающегося главной российской кубышкой, на зарплаты гражданам. Такую позицию выразил первый зампред регулятора Сергей Швецов, которого цитирует ТАСС.В источнике

С чего всё началось

Банк России считает неразумным тратить средства ФНБ на увеличение зарплат гражданам

МОСКВА, 25 мая. / ТАСС/. Средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при условии обеспечения ими зарплат гражданам может хватить только на три года, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов на заседании фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.
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В ЦБ назвали неразумным тратить средства ФНБ на зарплаты граждан

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