Около 180 тыс. квартир построили в России по новой схеме финансирования

В настоящее время с использованием проектного финансирования и счетов эскроу возводится еще 5,5 тыс. многоквартирных домов на 1,2 млн квартир общей площадью 57,8 млн кв.м. По данным аналитического центра ДОМ.РФ, с момента начала реформы ни один многоквартирный дом, строящийся по новым правилам, не стал проблемным.