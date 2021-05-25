Главную российскую кубышку не захотели тратить на зарплаты россиян
Средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при условии обеспечения ими зарплат гражданам может хватить только на три года, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов на заседании фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.
Также Швецов отметил, что в отсутствие ФНБ российская экономика окажется полностью зависимой от цен на нефть.
Представитель Центробанка посоветовал правительству РФ уделять внимание улучшению производительности труда, а не на повышение удобств граждан.
Поддерживать экономическую ситуацию в стране и строить долгосрочные планы, по словам Швецова, помогают бюджетное правило, плавающий курс и другие инструменты.
С чего всё началось
Банк России считает неразумным тратить средства ФНБ на увеличение зарплат гражданам
МОСКВА, 25 мая. / ТАСС/. Средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при условии обеспечения ими зарплат гражданам может хватить только на три года, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов на заседании фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.
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