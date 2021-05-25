Путин заявил об успешном завершении испытания комплекса ЗРК С-500

"Отмечу и то, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружений и техники на протяжении всего их жизненного цикла - от разработки и серийного производства, до сервиса и ремонта", - заявил Путин.