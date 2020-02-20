Политика
ГородовойОсновные программы Евросоюза могут остаться без финансирования
В Евросоюзе опасаются, что поступление денег на основные программы прекратится. Проблема в том, что стороны не могут договориться о параметрах общего бюджета на 2021-2027 годы.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Новая финансовая помощь Брюсселя Польше оказалась под угрозой: названы причины
Военное обозрение01:00
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Происшествия
Стрелок из Ханау оставил видеообъяснение
Стрелок из немецкого города Ханау оставил, по сообщениям СМИ, письменное признание и видеообъяснение своих действий.
Общество
ФСБ раскрыла крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии
В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct
Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Происшествия
СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ
Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Футбол
«Тоттенхэм» Моуринью дома проиграл «Лейпцигу»
«Лейпциг» бьётся с «Баварией» за золото Бундеслиги, «Тоттенхэм» цепляется за зону Лиги чемпионов.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
Зарплаты россиян за десятилетие увеличились в 2,5 раза
За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза. В два раза также выросли и цены, передает газета «Известия».
Происшествия
Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Происшествия
Стало известно о жертвах столкновения 200 автомобилей в Канаде
Ранее сообщалось, что в пригороде Монреаля Ла-Прери на одном из скоростных шоссе в результате плохой видимости из-за метели произошло массовое ДТП, участниками которого стали легковые и грузовые автомобили, а также рейсовый и школьный автобусы.
Экономика
Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
Экономика
Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
Здоровье
Алексей Частов: «Скоро в Саратове начнется отлов бродячих собак»
Сегодня в правительстве области проходит пресс-конференция начальника управления ветеринарии Алексея Частова.
Гаджеты
Google неожиданно выпустила Android 11
Как и полагается, Android 11 Developer Preview пока можно установить лишь на смартфоны Google Pixel, хотя первые модели в списке совместимости уже отсутствуют.
Общество
В Россию запретили ввозить посылки с продуктами из Китая
Посылки с животноводческой продукцией из Китая запретили ввозить на территорию России.
Происшествия
В Крыму машина задавила двух женщин, переходивших дорогу
Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 19 февраля повысился на 0.04%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 19 февраля повысился на 0.04% (+0.0004) до $1.0798 с $1.0794 предыдущего закрытия.
Шоу-бизнес
Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена
Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
Политика
МИД Турции рассказал о работе над трехсторонним саммитом по Сирии
Россия, Турция и Иран согласовывают дату трехстороннего саммита по ситуации в Сирии.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, объем операций в СБП приблизился к 80 млрд руб. Согласно презентации, из 23,5 тыс. подозрительных операций 23,3 тыс. заблокированы по подозрению в переборе телефонных номеров, 169 — по подозрению в массовом выводе средств.