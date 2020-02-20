В Евросоюзе опасаются, что поступление денег на основные программы прекратится. Проблема в том, что стороны не могут договориться о параметрах общего бюджета на 2021-2027 годы.

Основные программы Евросоюза могут остаться без финансирования

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