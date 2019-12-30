Несколько законодательных изменений вступят в силу с начала грядущего 2020 года. Одним из главных станет индексация пенсий, установленная по инициативе президента России Владимира Путина.

Главные законодательные изменения, которые вступят в силу с 1 января 2020 года

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