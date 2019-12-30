Экономика
Народные новостиГлавные законодательные изменения, которые вступят в силу с 1 января 2020 года
Несколько законодательных изменений вступят в силу с начала грядущего 2020 года. Одним из главных станет индексация пенсий, установленная по инициативе президента России Владимира Путина.
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Законы января – 2020: увеличение пенсионного возраста, повышение МРОТ, детские пособия
Телеканал ОТВ27 декабря в 00:17
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:25, Ашберн
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали в больницу
Артистка уточнила, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Общество
В ЛНР обнаружили следы пыток у выданных Киевом пленных
Медики Луганской народной республики констатировали последствия сильнейшего физического и психологического давления на пленных, выданных днем ранее Киевом.
Технологии
В Microsoft сообщили, какие новшества будут в обновленной системе Windows 10
Среди новшеств следует выделить возможность просмотреть тип диска и знать настоящую температуру видеокарты, об этом сообщает anti-malware.ru.
Футбол
«Рома» ведет переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном
Хавбек «Краснодара» Вандерсон может продолжить карьеру в Серии А. Как информирует посвященный «Роме» сайт Voce Gialorossa, о потенциальном переходе бразильца сообщил агент Филиппо Гасбарри в интервью TeleRadioStereo.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Происшествия
Авиакомпания Bek Air назвала предварительную причину крушения самолета
Потерпевший катастрофу самолет вылетел вслед за Airbus 321 через минуту, что тоже является подтверждением причины трагедии, добавил Эрик Сапаров.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Общество
Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ
С нового года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится почти на тысячу рублей.
Игры
Дизайнер сделал карту для League of Legends на Unreal Engine 4
Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.
Авто
Kia Seltos успешно прошел краш-тест ANCAP
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей
Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Армия и оружие
Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО «Гибка-С»
Напомним, ранее сообщалось, что зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С" на бронеавтомобиле "Тигр" продемонстрировал на испытаниях способность поражать воздушные цели во время движения.
Шоу-бизнес
Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм показала откровенное фото
Подписчики рассмотрели каждую складочку на теле звезды. Плюс-сайз модель Эшли Грэм (32) никогда не отличалась стеснительностью.
Общество
Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Здоровье
Новая поликлиника в Елшанке начала принимать пациентов
Поликлиника находится в 3-х этажном здании, рядом с многоквартирным домом, который был возведен для переселенцев из аварийного жилья в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Культура
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Политика
Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
Происшествия
В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги
Трехмесячную девочку, оставленную матерью на обочине дороги в Кузбассе, нашли мертвой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Армия и оружие
В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Кино