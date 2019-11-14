Футбол
РБКГлавный архитектор Москвы заявил о реконструкции стадиона «Локомотива»
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов согласился консультировать московский «Локомотив» по проекту реконструкции стадиона «РЖД Арена» в Черкизово. Об этом Кузнецов заявил в интервью Агентству городских новостей «Москва».
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Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Общество
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.
Интерфакс 06:24
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 07:50
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 11 ноября в 07:35
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Политика
Украина пригрозила отказаться от Минских соглашений
Глава МИД не считает, что на встрече будет совершен значительный прорыв, но если она не принесет совсем никаких результатов, Украина не исключает выхода из Минских соглашений.
Росбалт 04:33
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
REGNUM вчера в 20:24
Экономика
СМИ узнали о продаже туроператора «Интурист» владельцу Anex Tour
Владелец туроператора Anex Tour Нешет Кочкар заявил, что купил российский "Интурист", пишет издание TurizmGuncel.
Интерфакс 07:32
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета 12 ноября в 23:38
Происшествия
В Благовещенске оценили состояние раненых после стрельбы в колледже
В колледже Благовещенска открыл стрельбу 19-летний студент: погиб один учащийся, еще трое ранены. Сам стрелок совершил самоубийство.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
В Польше заявили о неготовности России к ядерной войне с США
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» Россия продемонстрировала свою неготовность к возможной ядерной войне с США.
Известия вчера в 08:23
Авто
Седан Toyota Camry оснастили полным приводом от RAV4
Мощность двигателя может быть 205-208 л.с. Также эти седаны отличаются весом – новинки оказались на 75 кг тяжелее.
Tvoe-avto.com вчера в 14:05
Происшествия
Мужчину, выстрелившего в голову водителю в Казани, пока не нашли
Неизвестного автомобилиста, который выстрелил в водителя в Казани, в настоящее время ищут полицейские.
БИЗНЕС Online 07:47
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
РИА Новости 03:37
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Армия и оружие
На севере Сирии создана новая военная база России
Российские военные сообщили о создании новой авиационной базы на севере Сирии, которая будет располагаться в городе Камышлы, расположенном на территории, подконтрольной курдским «Сирийским демократическим силам».
Discover24 02:09
Музыка
Линдеманн устроил «драку» с космонавтом на Дворцовой площади
Российская газета 07:44
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Украина не может иметь финансово-экономических отношений с Россией, поскольку она является главным врагом.
РБК 07:14
Футбол
Adidas ответил на недовольство сборной России по футболу новой формой
Представители немецкого концерна Adidas прокомментировали отказ сборной России по футболу сыграть в разработанной для нее новой форме в отборочных матчах Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.
РБК 03:50
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Гаджеты
В новом Motorola Razr найден секретный ретро-режим
Сотрудники издания The Verge выяснили, что представленный сегодня смартфон Motorola Razr отдает дань уважения своему одноименному прародителю из 2004 года не только внешним исполнением и дизайном, но также может похвастаться аналогичным софтом и программной оболочкой.
Российская газета 06:34
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Lenta.ru 06:59
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Российская газета 07:36
Общество
Наводнение в Венеции стало самым сильным за последние 50 лет
В Венеции сообщают о серьезном ущербе в результате сильнейшего за 50 лет наводнения.
Вести ФМ вчера в 10:02