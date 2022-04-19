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Главный экономист МВФ Гуринша признал успех властей России в смягчении последствий санкций

Российские власти принятыми экономическими мерами сдержали финансовый коллапс.
Lenta.ru
Гуринша уточнил, что банковская система России остаётся на ногах, в стране не случилось крупных банкротств кредитных организаций.
Life.ru
Сообщается, что главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринш сделал заявление о том, что российские власти делают все, чтобы стабилизировать экономику в крайне неблагоприятных условиях.
Общественная служба новостей
Гуринш также подчеркнул, что «санкции оказывают очень большое влияние на саму Россию».
Общественная служба новостей

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