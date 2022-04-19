Lenta.ruГлавный экономист МВФ Гуринша признал успех властей России в смягчении последствий санкцийРоссийские власти принятыми экономическими мерами сдержали финансовый коллапс.Lenta.ruГуринша уточнил, что банковская система России остаётся на ногах, в стране не случилось крупных банкротств кредитных организаций.Life.ruСообщается, что главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринш сделал заявление о том, что российские власти делают все, чтобы стабилизировать экономику в крайне неблагоприятных условиях.Общественная служба новостейГуринш также подчеркнул, что «санкции оказывают очень большое влияние на саму Россию».Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияГазета.RuInfinicaRB НовостиLife.ruИзвестияФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииВ МВФ отметили успех России по принятию мер против финансового коллапсаВзгляд.ру11:36Главный экономист МВФ Гуринша отметил успех российских властей в борьбе с санкциямиФАН12:07В МВФ признали, что власти РФ смогли сдержать «финансовый коллапс»Газета.Ru11:40МВФ признал успех властей России в противостоянии санкциямInfinica12:10Главный экономист МВФ Гуринша: Власти России сдержали финансовый коллапсLife.ru10:44Главный экономист МВФ Гуринша признал успех властей России в смягчении последствий санкцийLenta.ru10:35В МВФ признали успехи властей РФ в предотвращении коллапса в экономикеИзвестия10:27Показать ещёОценить92Поделиться