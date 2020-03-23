Коронавирус

РБКРБКВ Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико на онлайн пресс-конференции.
Читать в источнике
Комментировать223

Подробнее о событии

Эксперт Минздрава считает, что активность коронавируса должна снизиться в апреле-мае

ТАСС08:02

Главный эпидемиолог Минздрава: К маю активность нового коронавируса в России может снизиться

Агентство Москва05:18

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Известия06:46

В Минздраве рассказали, когда снизится распространение коронавируса

РИА Новости06:20

Главный эпидемиолог РФ: Активность COVID-19 снизится в мае

Российская газета05:35

Главный эпидемиолог Минздрава раскрыл, когда коронавирус пойдет на спад

URA.Ru06:54

В Минздраве дали прогноз по спаду распространения коронавируса

Lenta.ru05:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Газета.Ru 04:00
Общество

Российская теннисистка назвала получеловеком блогера-колясочника

Lenta.ru 11:40
Здоровье

Доктор Мясников сравнил российские и итальянские меры против коронавируса

Медик пришел к выводу, что меры, предпринимаемые в России, должны предотвратить «итальянский» сценарий эпидемии.
Взгляд.ру 07:55
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе

Сенатор Андрей Клишас не исключает ужесточение наказания за нарушение закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений.
РЕН ТВ 11:52
Политика

Песков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о жилье Владимира Путина во время эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 06:59
Общество

Польша получила возможность влиять на «Северный поток-2»

Польша получила возможность влиять на судьбу российского газопровода «Северный поток-2» в Европе.
Lenta.ru 11:17
Здоровье

Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет

У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет.
Росбалт 10:49
Общество

Власти Москвы и Подмосковья обяжут пожилых соблюдать домашний режим

Власти пообещали и другие меры поддержки переведенных на домашний режим пожилых и хронически больных людей.
РБК 02:41
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
РИА Новости 08:41
Происшествия

Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную

Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Вести.Ru 10:15
Происшествия

В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости 11:34
Политика

СКР возбудил уголовное дело против Чубарова

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 10:52
Футбол

Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса

Итальянские журналисты посчитали, что одной из причин распространения коронавируса по стране могло стать проведение футбольного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией».
Lenta.ru 10:50
Общество

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам

В России продолжают принимать меры безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу.
Петрозаводск говорит 04:19
Наука

Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году

В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией.
КП - Пермь 08:31
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Финансы

Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Российская газета 07:30
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Общество

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 462 человека

За минувшие сутки в Испании от последствий заражения коронавирусной инфекцией погибли 462 человека.
НТВ 08:13
Общество

Новый симптом коронавируса обнаружили британские отоларингологи

Специалисты Британской ассоциации отоларингологов раскрыли новый симптом коронавирусной инфекции.
Live24 05:52
Шоу-бизнес

Бузова анонсировала совместное шоу со Степаненко

Бузова опубликовала совместный со Степаненко снимок в Instagram.
Взгляд.ру 12:31
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Политика

Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии

ТАСС 04:41
Политика

Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Lenta.ru 11:31
Экономика

ЕС может впервые в истории приостановить действие базового документа еврозоны

ЕС может впервые в истории приостановить действие базового документа еврозоны.
Вместе-РФ 09:30
Энергетика

Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
News.ru 05:47
Авто

Свердловские полицейские закупили для своих начальников 45 автомобилей

Для начальников закуплено 45 автомобилей представительского класса. Известно, что потрачено на это более 60 миллионов рублей.
Car.ru 12:34
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец 21 марта в 17:36
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное