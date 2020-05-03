В странах, где отмечен перелом в развитии эпидемии (Сингапур, Китай, Южная Корея, Тайвань), начинают постепенно отменять ограничительные мероприятия, но по-прежнему строго относятся к выполнению этих противоэпидемических мер, сохраняя социальное дистанционирование и самоизоляцию для пожилых людей.

с чего всё началось

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Общество Россия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен.

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