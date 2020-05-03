Коронавирус
Вести.RuГлавный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. По его прогнозам, начало снижения заболеваемости возможно в июне.
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с чего всё началось
В странах, где отмечен перелом в развитии эпидемии (Сингапур, Китай, Южная Корея, Тайвань), начинают постепенно отменять ограничительные мероприятия, но по-прежнему строго относятся к выполнению этих противоэпидемических мер, сохраняя социальное дистанционирование и самоизоляцию для пожилых людей.Парламентская газета07:00
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В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
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Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен.
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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
Онищенко сообщил о пределах возможностей медицинских масок
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что у каждого вида защитной медицинской маски существует свой предел возможностей.
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Директор пермской оперы предупредил об удешевлении постановок
Директор пермского театра оперы и балета Андрей Борисов считает, что из-за кризиса финансирование постановок снизится.
ИА Текст (Пермь) вчера в 03:04
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Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
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Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
В Минздраве сказали о способности коронавируса поражать любые органы
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил в интервью «Парламентской газете», что клинические проявления коронавируса чрезвычайно разнообразны.
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Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
Общество
В Латвии ограничили использование воздушного пространства из-за дрона
Власти Латвии ограничили использование воздушного пространства страны из-за беспилотника, который потерял управление и пропал.
RT на русском 11:43
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,0 случилось у берегов Японии
К западу от японского острова Кюсю было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, передает РИА "Новости" со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.
Газета.Ru 09:17
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СМИ сообщили о возможном уходе Дениса Черышева из «Валенсии»
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Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
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Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Армия и оружие
Sohu оценило реакцию российского флота на приближение авианосца США
«Россия отправила две тактические группы ВМФ РФ, состоящих из кораблей Тихоокеанского флота, на учения с боевыми стрельбами Большое скопление российских и американских сил в Тихоокеанском регионе вызвало обеспокоенность мирового сообщества, так как сложилась уникальная по нынешним временам ситуация», — отмечают эксперты из КНР.
ПолитРоссия 13:07
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Общество
Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
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Происшествия
В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус
Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области.
РИА Новости 10:38
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НАСА показало масштабы таяния ледников в Антарктиде
НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
РИА Новости 05:29
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
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46-летний певец Андрей Губин впервые за год появился на публике
Шли дни, месяцы, годы Губин не появляется на публике и редко делает совместные кадры с друзьями.
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В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
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Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
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Марсоход Curiosity может прекратить работу из-за сокращения бюджета NASA
Сокращение финансирования скажется и на работе главного поставщика научных сенсаций, марсохода Curiosity.
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