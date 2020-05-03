В своем последнем обращении президент страны Владимир Путин отметил, что "даже когда пик эпидемии в целом по стране будет преодолен, в отдельных регионах ситуация ещё может оставаться напряжённой", "угроза не исчезнет везде и сразу", поэтому "говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо".

с чего всё началось

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