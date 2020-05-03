Коронавирус
Вести.RuГлавный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. По его прогнозам, начало снижения заболеваемости возможно в июне.
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с чего всё началось
В своем последнем обращении президент страны Владимир Путин отметил, что "даже когда пик эпидемии в целом по стране будет преодолен, в отдельных регионах ситуация ещё может оставаться напряжённой", "угроза не исчезнет везде и сразу", поэтому "говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо".Парламентская газета07:00
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Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
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Ранее вице-президент торгово-розничной сети Hoff Михаил Кучмент, высказываясь в различных средствах массовой информации, назвал продолжение работы "Леруа Мерлен" на фоне пандемии коронавируса проявлением двойных стандартов, обвинив компанию в сверхприбыли, а также несоблюдением норм безопасности.
РИА Новости 12:07
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском 13:59
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Авто
Представлен Топ-10 лучших авто с подруливающей задней осью
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe 01 мая в 13:48
Политика
Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
Общество
Минздрав оценил вероятность полного исчезновения коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико ответил на вопрос о второй волне эпидемии коронавируса в интервью "Парламентской газете".
Газета.Ru 11:23
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК вчера в 06:32
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ 13:10
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru вчера в 05:31
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений после 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в столице после майских праздников некоторые ограничения могут снять, однако это произойдет только при условии позитивной динамики по заболеваемости коронавирусом.
РБК 08:07
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости вчера в 21:56
Авто
Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
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Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
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Инсайдеры опубликовали информацию о том, что компания Xiaomi готовится представить совершенно новую флагманскую линейку смартфонов Otix.
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Политика
Репетиция воздушного парада Победы пройдёт 4 мая в Москве
Москва, 2 мая 2020, 23:57 — REGNUM В небе Москвы 4 мая будет проведена репетиция авиапарада Победы, сообщает 2 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 16:57
Футбол
Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории Лиги чемпионов
Говорит Москва 11:27
Общество
Спрогнозирован срок возобновления рейсов по миру
Официальный представитель компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова спрогнозировала срок возобновления полетов по миру.
Lenta.ru 14:44
Общество
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ вчера в 14:43
Здоровье
Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
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Путин обратится к россиянам 9 мая у Вечного огня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 9 мая планируется очередное обращение Владимира Путина к россиянам.
Газета.Ru вчера в 13:04
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Минпромторг: Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остался в силе
Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остается в силе, следует из комментариев Минпромторга.
Российская газета 12:17
Общество
В РФ допустили введение «паспорта иммунитета» к коронавирусу
В России есть вся информация о зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому «паспорта иммунитета» можно внедрить за короткий срок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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В Китае стартуют продажи модулей памяти DDR4 собственного производства
В изделии используются чипы Changxin Storage, она начала поставки модулей DDR4, DDR4X, а также собственно планок DDR4 в феврале текущего года.
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Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
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