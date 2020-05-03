В странах, где отмечен перелом в развитии эпидемии (Сингапур, Китай, Южная Корея, Тайвань), начинают постепенно отменять ограничительные мероприятия, но по-прежнему строго относятся к выполнению этих противоэпидемических мер, сохраняя социальное дистанционирование и самоизоляцию для пожилых людей.

с чего всё началось

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.

Армия и оружие В ДНР рассказали о последствиях обстрелов ВСУ за сутки Донецк, 2 мая 2020, 10:05 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 155 единиц боеприпасов.

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, который разразился из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 16

Технологии СМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили в даркнете у хакеров более 500 тыс. взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, сообщила The Sunday Times.

Политика Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы «В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении. 47

Экономика Коронавирус увеличил благосостояние ряда миллиардеров Состояние восьми миллиардеров выросло на миллиарды долларов на фоне ситуации с распространением COVID-19, сообщил директор Программы по вопросам неравенства и общественного благосостояния в Институте политических исследований Чак Коллинз.

Общество 35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве "В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 289

Общество Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса. 735

Происшествия Британские пограничники перехватили три лодки с 49 мигрантами Британские пограничники перехватили три лодки с 49 мигрантами, которые попытались добраться до южного побережья Великобритании, сообщает издание Evening Standard со ссылкой на заявление МВД страны.

Общество Над Латвией летает потерявший управление беспилотник Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. 267

Экономика Собственникам не хватает арендаторов Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги. 24

Общество Протоиерей Смирнов заявил о пользе эпидемии коронавируса Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что у эпидемии коронавируса есть и положительная сторона. 10

Общество Попова допустила продление ограничений по коронавирусу Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры по коронавирусу могут продлит до июня, если россияне будут нарушать самоизоляцию на майских праздниках. 2,1K

Футбол Криштиану Роналду не может вылететь в Турин Football Italia сообщает, что нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду не может вернуться с острова Мадейра в Турин для возобновления тренировок на базе своего клуба.

Кино Российские зрители ожидают продолжение картины «Шугалей» Впервые картину, посвященную истории двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, 1 мая увидели зрители телеканала НТВ. 18

Общество В Москве скончались еще 34 пациента с коронавирусом В московском оперштабе сообщили о 34 умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом.

Шоу-бизнес Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram. 315

Политика Лукашенко: ряд российских парламентариев хотят посетить парад в Минске Отдельные российские депутаты и сенаторы выразили желание поприсутствовать на военном параде в Минске по случаю Дня Победы, Белоруссия готова оказать им содействие при перелете, заявил в воскресенье президент республики Александр Лукашенко.