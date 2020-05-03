Коронавирус
РИА НовостиГлавный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
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с чего всё началось
В странах, где отмечен перелом в развитии эпидемии (Сингапур, Китай, Южная Корея, Тайвань), начинают постепенно отменять ограничительные мероприятия, но по-прежнему строго относятся к выполнению этих противоэпидемических мер, сохраняя социальное дистанционирование и самоизоляцию для пожилых людей.Парламентская газета07:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР рассказали о последствиях обстрелов ВСУ за сутки
Донецк, 2 мая 2020, 10:05 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 155 единиц боеприпасов.
REGNUM вчера в 03:05
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, который разразился из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Космос
Вблизи Земли пролетит астероид размером с автобус
Астероид, получивший обозначение 2020 JA, был обнаружен 1 мая.
Популярная механика 14:38
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Газета.Ru 15:52
Технологии
СМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom
Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили в даркнете у хакеров более 500 тыс. взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, сообщила The Sunday Times.
РБК 15:54
Политика
Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы
«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении.
RT на русском 15:10
Общество
В «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом
Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета.
РБК 15:27
Экономика
Коронавирус увеличил благосостояние ряда миллиардеров
Состояние восьми миллиардеров выросло на миллиарды долларов на фоне ситуации с распространением COVID-19, сообщил директор Программы по вопросам неравенства и общественного благосостояния в Институте политических исследований Чак Коллинз.
Экономика сегодня 11:45
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за коронавируса
Другие, напротив, не верят в существование вируса и считают его прикрытием для массового чипирования граждан.
Эхо Москвы 07:04
Общество
35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
Здоровье
В Минздраве рассказали об опасности самолечения при коронавирусе
Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил о рисках тяжелого течения болезни, вызываемой коронавирусом, россиян, занимающихся самолечением.
Lenta.ru 15:48
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
Общество
В Башкирию прибыл первый борт с вахтовиками из Якутии
Московский Комсомолец 14:23
Происшествия
Британские пограничники перехватили три лодки с 49 мигрантами
Британские пограничники перехватили три лодки с 49 мигрантами, которые попытались добраться до южного побережья Великобритании, сообщает издание Evening Standard со ссылкой на заявление МВД страны.
РИА Новости 15:56
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
Экономика
Собственникам не хватает арендаторов
Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги.
Коммерсантъ 07:00
Происшествия
Два школьника и мужчина избили жителя Арзамаса
Полиция задержала подозреваемых в избиении 25-летнего мужчину и 16-летнего подростока. Еще одного 16-летнего школьника объявили в розыск.
ТАСС 09:53
Общество
Протоиерей Смирнов заявил о пользе эпидемии коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что у эпидемии коронавируса есть и положительная сторона.
Газета.Ru 14:15
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Общество
Попова допустила продление ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры по коронавирусу могут продлит до июня, если россияне будут нарушать самоизоляцию на майских праздниках.
Газета.Ru 08:28
Футбол
Криштиану Роналду не может вылететь в Турин
Football Italia сообщает, что нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду не может вернуться с острова Мадейра в Турин для возобновления тренировок на базе своего клуба.
Советский спорт 15:26
Кино
Российские зрители ожидают продолжение картины «Шугалей»
Впервые картину, посвященную истории двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, 1 мая увидели зрители телеканала НТВ.
Народные новости 06:22
Наука
Раскрыто действие эффективного лекарства против коронавируса
Китайские ученые раскрыли механизм действия лекарственного препарата ремдесивира на вирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:57
Общество
В Москве скончались еще 34 пациента с коронавирусом
В московском оперштабе сообщили о 34 умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 16:34
Экономика
Экономист предупредил о резком повышении цен на товары после карантина
Цены на импортную продукцию и продовольственные товары после снятия режима самоизоляции резко взлетят вверх.
Kazanfirst.ru 05:29
Шоу-бизнес
Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни
Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 03:38
Политика
Лукашенко: ряд российских парламентариев хотят посетить парад в Минске
Отдельные российские депутаты и сенаторы выразили желание поприсутствовать на военном параде в Минске по случаю Дня Победы, Белоруссия готова оказать им содействие при перелете, заявил в воскресенье президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 06:24
Общество
Правительство сняло запрет на вывоз из России медицинских масок
Правительство отменило свое постановление о запрете на вывоз из России медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Ведомости 08:43