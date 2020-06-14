Происшествия
РБКГлавный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 71-летний Сергеев спас из воды тонущего мальчика в Темрюкском районе.
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с чего всё началось
В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка. Доплыв до мальчика, он вытолкнул его на безопасное место, но у мужчины от перенесенного стресса произошел сердечный приступ.Российская газетавчера в 03:58
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Вениамин Кондратьев отреагировал на известие о гибели главного фермера Краснодарского края
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Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего председателя ассоциации крестьянских хозяйств края Виктора Сергеева
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На Кубани Председатель ассоциации крестьянских хозяйств умер спасая тонувшего ребёнка
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