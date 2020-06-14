В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка. Доплыв до мальчика, он вытолкнул его на безопасное место, но у мужчины от перенесенного стресса произошел сердечный приступ.

с чего всё началось

В Краснодарском крае погиб спасший тонущего ребенка глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным администрации региона, у Сергеева случился сердечный приступ, из-за которого он не смог выйти из воды.

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