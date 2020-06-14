Происшествия
Газета.RuСпасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб
В Краснодарском крае погиб спасший тонущего ребенка глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным администрации региона, у Сергеева случился сердечный приступ, из-за которого он не смог выйти из воды.
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с чего всё началось
В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка. Доплыв до мальчика, он вытолкнул его на безопасное место, но у мужчины от перенесенного стресса произошел сердечный приступ.Российская газета03:58
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Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего председателя ассоциации крестьянских хозяйств края Виктора Сергеева
Администрация Краснодарского края10:51
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На Кубани Председатель ассоциации крестьянских хозяйств умер спасая тонувшего ребёнка
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