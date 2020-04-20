Коронавирус
РИА НовостиГлавный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
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Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок в Крым
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Lenta.ru 04:07
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Футбол
Кокорин объяснил, почему удалил фото Путина из Instagram
МК-Спорт вчера в 11:13
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
Общество
В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавируса
На Сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась карта распространения коронавируса.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 01:41
Здоровье
Опасность коронавируса для беременных раскрыта
По словам акушера-гинеколога Любови Ерофеевой, к группе риска заражения коронавирусной инфекцией относятся не только граждане старше 65 лет, но и беременные женщины.
Evo-rus.com 01:23
Происшествия
Ещё трое погибли в Краснодарском крае от коронавируса
По данным на 20 апреля на территории Краснодарского края коронавирус унёс жизнь ещё троих пациентов: от 41 до 82 лет.
Anapa.life 04:44
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В Чувашской республике нашли 32 новых случая, в Хабаровском крае — 30, в Республике Марий Эл — 29, в Саратовской области — 28, в Ярославской и Тюменской областях по 27.
Журналистская правда 04:46
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Меркель обеспокоена возможным ослаблением ограничений в ФРГ
Берлин, 20 апреля 2020, 12:21 — REGNUM Дискуссии о необходимости ослабления мер, введённых в ФРГ из-за коронавируса, подвергла критике канцлер Ангела Меркель.
REGNUM 05:21
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда
РИА Новости 05:58
Политика
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Общество
Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24.
РИА Новости 05:22
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Армия и оружие
Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США
RT на русском 05:37
Наука
Лишний вес способствует заражению COVID-19
Люди с избыточным весом более подвержены заражению коронавирусной инфекцией нового типа в связи с повышенной выработкой белков, которые инфекция использует для проникновения в клетки легких.
Вестник Кавказа 05:26
Общество
В Москве пациентов с коронавирусом принимают уже 42 стационара
Коронавирусный стационар в ГКБ№ 24 на улице Писцовой открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
Росбалт 05:40
Футбол
Нападающим «Спартака» Руденко интересуются два клуба РПЛ
Как стало известно Sport24, нападающий «Спартака-2» Александр Руденко, с начала этого года выступающий в аренде в московском «Торпедо», по окончании сезона может сменить команду.
Sport24.ru 04:57
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Наука
Нейросеть научилась находить протечки в трубах
Например, в США суммарная длина всего трубопровода составляет 2,6 миллиона километров, при том, что средний возраст труб – целых 45 лет.
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