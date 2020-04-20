с чего всё началось

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".

Политика Президент Чехии допустил открытие границ через год Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. 150

Общество Россиян призвали отказаться от поездок в Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал российских туристов воздержаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса. 256

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 278

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,7K

Здоровье Опасность коронавируса для беременных раскрыта По словам акушера-гинеколога Любови Ерофеевой, к группе риска заражения коронавирусной инфекцией относятся не только граждане старше 65 лет, но и беременные женщины. 2

Происшествия Ещё трое погибли в Краснодарском крае от коронавируса По данным на 20 апреля на территории Краснодарского края коронавирус унёс жизнь ещё троих пациентов: от 41 до 82 лет. 10

Общество Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом В Чувашской республике нашли 32 новых случая, в Хабаровском крае — 30, в Республике Марий Эл — 29, в Саратовской области — 28, в Ярославской и Тюменской областях по 27.

Общество Меркель обеспокоена возможным ослаблением ограничений в ФРГ Берлин, 20 апреля 2020, 12:21 — REGNUM Дискуссии о необходимости ослабления мер, введённых в ФРГ из-за коронавируса, подвергла критике канцлер Ангела Меркель.

Политика На Украине наградили бывшего эсэсовца Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест. 7

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 836

Политика Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 91

Финансы Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления. 924

Общество Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24. 42

Наука Лишний вес способствует заражению COVID-19 Люди с избыточным весом более подвержены заражению коронавирусной инфекцией нового типа в связи с повышенной выработкой белков, которые инфекция использует для проникновения в клетки легких.

Футбол Нападающим «Спартака» Руденко интересуются два клуба РПЛ Как стало известно Sport24, нападающий «Спартака-2» Александр Руденко, с начала этого года выступающий в аренде в московском «Торпедо», по окончании сезона может сменить команду.

Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 72