Коронавирус

ИзвестияИзвестияГлавный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса

Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
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с чего всё началось

Вторая волна COVID-19 будет не такой мощной, как первая

Какой может быть вторая волна эпидемии в нашей стране, как её можно предотвратить и какую роль в этом сыграет вакцинация, «Парламентской газете» рассказала главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.
Парламентская газетавчера в 04:08

Подробнее о событии

Оценена мощность грядущей второй волны коронавируса

Lenta.ru00:01

Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса

Известиявчера в 21:49

Главный инфекционист Минздрава рассказала, какой будет вторая волна коронавируса

ГТРК Ямалвчера в 06:54

Главный инфекционист спрогнозировала мощность второй волны COVID-19

РИА Новостивчера в 18:55

В Минздраве рассказали о силе второй волны COVID-19

News.ruвчера в 07:35

Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны COVID-19

РБКвчера в 20:00

В Минздраве спрогнозировали, что новый коронавирус станет слабее

Парламентская газетавчера в 05:02
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Армия и оружие

Американские B-1B Lancer отработали ядерный удар по Мурманску

Discover24 вчера в 02:45
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Кино

Netflix отредактировал «Назад в будущее 2» и вызвал гнев фанатов

Потоковый сервис Netflix выпустил отредактированную версию знаменитого фантастического фильма "Назад в будущее 2", что вызвало гнев поклонников культовой классики.
Kinonews.ru 21 мая в 04:25
1
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Кино

«Мои планы и 2020 год»: в Twitter шутят над коронавирусом

РБК 20 мая в 09:28
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
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Экономика

Китайская экономика откатилась на 40 лет назад

Экономика КНР оказалась отброшенной на 40 лет назад. Китайский ВВП ушел в минус на 6,8%.
Газета.Ru вчера в 14:36
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Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
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Наука

Фитнес помогает в лечении болезни Альцгеймера

NewInform вчера в 06:32
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
2,1K
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
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Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
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Политика

Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни

Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
РЕН ТВ вчера в 09:33
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Культура

Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
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Политика

Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага

Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
249
Общество

Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице

Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета вчера в 12:48
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
1,8K
Общество

В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады

«Предусмотреть следующее: не допускать детей, не имеющих прививок в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок в дошкольные учреждения и школы», — сказано в документе с перечнем мероприятий по усовершенствованию законодательства РФ.
ФАН 01:30
1
Авто

Новая Kia Optima станет полноприводным седаном

Седан KIA K5 (Optima) впервые станет полноприводным.
Автоновости дня 21 мая в 08:52
3
Политика

Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире

Телеведущая MSNBC Мика Бжезински назвала президента США Дональда Трампа "больным" в прямом эфире телеканала.
РЕН ТВ 00:17
Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
347
Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
29
Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета вчера в 11:13
21
Происшествия

В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия вчера в 13:29
57
Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
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Авто

Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров

В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета вчера в 02:42
3
Авто

На продажу выставили автомобили Ford из нержавеющей стали

История автомобилей начинается в 1935 году, когда Ford объединился с компанией Allegheny Ludlum Steel и выпустил шесть седанов Ford Deluxe 1936 с кузовом из нержавеющей стали, которая в то время всё ещё была относительно новым материалом - чтобы продемонстрировать "исключительную долговечность и эстетическую привлекательность металла".
За рулем Кубань 21 мая в 01:26
Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова

Lenta.ru вчера в 11:47
1,1K
Политика

Белорусский эксперт сказал, что стало бы с Россией в 18 веке, если бы она не включила Польшу в свой состав

«Что касается Польского царства, то если бы его не включила Россия в свой состав, то это сделала бы Германия», — считает Дзермант.
Украина.ру 20 мая в 02:55
1
Энергетика

На Украине резко снизились цены на газ для населения

С начала года цены снизились еще больше – на 51% по отношению к уровню января и на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Профиль вчера в 15:51
1
Футбол

Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings вчера в 04:33
3
Как работают Яндекс.Новости?
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