Какой может быть вторая волна эпидемии в нашей стране, как её можно предотвратить и какую роль в этом сыграет вакцинация, «Парламентской газете» рассказала главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.

с чего всё началось

Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.

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Авто На продажу выставили автомобили Ford из нержавеющей стали История автомобилей начинается в 1935 году, когда Ford объединился с компанией Allegheny Ludlum Steel и выпустил шесть седанов Ford Deluxe 1936 с кузовом из нержавеющей стали, которая в то время всё ещё была относительно новым материалом - чтобы продемонстрировать "исключительную долговечность и эстетическую привлекательность металла".

Энергетика На Украине резко снизились цены на газ для населения С начала года цены снизились еще больше – на 51% по отношению к уровню января и на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 1