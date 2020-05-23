Коронавирус
ИзвестияГлавный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
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с чего всё началось
Какой может быть вторая волна эпидемии в нашей стране, как её можно предотвратить и какую роль в этом сыграет вакцинация, «Парламентской газете» рассказала главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.Парламентская газетавчера в 04:08
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Главный инфекционист Минздрава рассказала, какой будет вторая волна коронавируса
ГТРК Ямалвчера в 06:54
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Американские B-1B Lancer отработали ядерный удар по Мурманску
Discover24 вчера в 02:45
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Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
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«Мои планы и 2020 год»: в Twitter шутят над коронавирусом
РБК 20 мая в 09:28
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В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
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Китайская экономика откатилась на 40 лет назад
Экономика КНР оказалась отброшенной на 40 лет назад. Китайский ВВП ушел в минус на 6,8%.
Газета.Ru вчера в 14:36
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Газета.Ru вчера в 13:09
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию
На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
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Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни
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РЕН ТВ вчера в 09:33
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Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
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RT на русском вчера в 20:11
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета вчера в 12:48
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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
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В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады
«Предусмотреть следующее: не допускать детей, не имеющих прививок в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок в дошкольные учреждения и школы», — сказано в документе с перечнем мероприятий по усовершенствованию законодательства РФ.
ФАН 01:30
Авто
Новая Kia Optima станет полноприводным седаном
Седан KIA K5 (Optima) впервые станет полноприводным.
Автоновости дня 21 мая в 08:52
Политика
Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире
Телеведущая MSNBC Мика Бжезински назвала президента США Дональда Трампа "больным" в прямом эфире телеканала.
РЕН ТВ 00:17
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В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
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В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия вчера в 13:29
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Авто
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В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета вчера в 02:42
Авто
На продажу выставили автомобили Ford из нержавеющей стали
История автомобилей начинается в 1935 году, когда Ford объединился с компанией Allegheny Ludlum Steel и выпустил шесть седанов Ford Deluxe 1936 с кузовом из нержавеющей стали, которая в то время всё ещё была относительно новым материалом - чтобы продемонстрировать "исключительную долговечность и эстетическую привлекательность металла".
За рулем Кубань 21 мая в 01:26
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Lenta.ru вчера в 11:47
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Белорусский эксперт сказал, что стало бы с Россией в 18 веке, если бы она не включила Польшу в свой состав
«Что касается Польского царства, то если бы его не включила Россия в свой состав, то это сделала бы Германия», — считает Дзермант.
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С начала года цены снизились еще больше – на 51% по отношению к уровню января и на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings вчера в 04:33