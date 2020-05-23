Коронавирус
ИзвестияГлавный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
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с чего всё началось
Какой может быть вторая волна эпидемии в нашей стране, как её можно предотвратить и какую роль в этом сыграет вакцинация, «Парламентской газете» рассказала главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.Парламентская газетавчера в 04:08
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Главный инфекционист Минздрава рассказала, какой будет вторая волна коронавируса
ГТРК Ямалвчера в 06:54
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Sony снимет еще один фильм Marvel о супергероине
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Интерфакс вчера в 04:25
Общество
Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививать от коронавируса сначала начнут тех россиян, кто находится в группе риска.
vtomske.ru вчера в 01:45
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Московский Комсомолец 21 мая в 10:48
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
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Украина и США отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители стран отказались принимать участие в инициированном Россией заседании по «формуле Арриа», посвященном ситуации на полуострове.
Lenta.ru вчера в 22:42
Политика
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу (ДОН).
Коммерсантъ 21 мая в 13:52
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Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
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Пока ученые ищут вакцину от коронавируса, некоторые ее уже «нашли» — в Сети стало появляться всё больше статей о том, как защищают от новой инфекции прививки от других болезней.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
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Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
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iReactor вчера в 07:44
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Политика
США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций
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Интерфакс вчера в 23:03
Общество
Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
Политика
WP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года.
РБК вчера в 23:09
Экономика
Госдума приняла закон о поддержке граждан и бизнеса
Депутаты Госдумы сразу в двух чтениях приняли закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавируса.
Компания вчера в 06:15
Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1 595
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1 595.
RT на русском вчера в 22:40
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
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Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал
Piter.tv вчера в 07:46
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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily вчера в 03:05
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CNN: разработчики вакцины от COVID-19 заработали на продаже акций
Десятки миллионов долларов заработали менеджеры американской фармкомпании Moderna, разрабатывающей вакцину от COVID-19, на продаже собственных акций, 22 мая сообщает CNN.
ИА Красная Весна вчера в 22:33
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Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
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Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor вчера в 10:08
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Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Музыка
Клип на песню Uno группы Little Big установил рекорд на YouTube
Российская рейв-группа Little Big установила рекорд.
NewInform 21 мая в 21:02
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах России
Закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России принят в третьем, окончательном чтении, 21 мая сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.
ИА Красная Весна 21 мая в 06:38
Происшествия
В Иркутске пропали четыре ребёнка
Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
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Политика
В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции
Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru вчера в 07:20