Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлавный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова заявила, что риски распространения коронавирусной инфекции в стране остаются, но опасность уменьшилась. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
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Инфекционист Минздрава: еще рано говорить о полной победе над коронавирусом в России

Число новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России уменьшилось, однако они все равно фиксируются, поэтому говорить о полной победе над пандемией еще рано. Об этом в пятницу сообщила главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.
ТАСС09:53

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Инфекционист Минздрава: еще рано говорить о полной победе над коронавирусом в России

ТАСС09:53

Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России

РБК10:16

Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

RT на русском10:12

Главный инфекционист рассказала, сколько осталось до победы над коронавирусом

Вести.Ru09:59

Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19

РИА Новости11:12

Инфекционист Минздрава сообщила об остающихся рисках заразиться коронавирусом

Московский Комсомолец09:52

В Минздраве отметили преждевременность утверждений о полной победе над COVID-19

Газета.Ru09:32
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Общество

Рошаль напомнил Путину о деле калининградских врачей

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время выступления на Поклонной горе в честь вручения медалей Героев Труда обратил внимание на дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного.
РБК 08:23
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Здоровье

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
RT на русском 12:02
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Шоу-бизнес

Анастасия Костенко с детьми переезжает к Дмитрию Тарасову в Казань

Анастасия Костенко написала в соцсети, что муж уже нашёл жильё в Казани, и скоро она с двумя дочерями покинет Москву.
Дни24 01:14
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Общество

Москвичам выдадут электронные сертификаты для покупок

Желающим начнут выдавать специальные электронные сертификаты для покупок.
Комсомольская правда вчера в 06:15
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
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Происшествия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома, обошлось без жертв и пострадавших.
ТАСС 12:49
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
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Авто

В России стартовало производство новой версии Renault Logan

С конвейера "АвтоВАЗа" начали сходить автомобили Renault Logan в новой лимитированной версии Technology.
Новые автомобили 02:04
7
Общество

«Победа» объявила распродажу билетов на июль

Представитель «Победы» рассказал РБК, что цена билетов в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года. Распродажа пройдет с 12 по 18 июня.
Полит.ру 10:47
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Общество

В Минздраве рассказали о влиянии жары на распространение коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете» рассказал, что яркий солнечный свет негативно влияет на коронавирус, однако жаркая погода не гарантирует замедление эпидемии.
Аргументы и Факты 03:34
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Происшествия

Черный дым над Отрожкой объяснили воронежские пожарные

Обозреватель Врн 11:46
Политика

ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
ТАСС вчера в 13:11
38
Общество

Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 11:01
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
441
Общество

Глава Минздрава заявил, что снимать все ограничения пока рано

Снимать все ограничения в регионах пока рано, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:13
Общество

Минздрав призвал россиян быть готовыми изменить планы отпусков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" предупредил граждан страны, что они должны быть готовы к тому, что в этом году их планы на отпуск могут поменяться.
Московский Комсомолец 12:03
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Наука

Коронавирус мужчины переносят тяжелее женщин

Иммунитет у мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному.
Evo-rus.com вчера в 01:17
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Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
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Происшествия

Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова

Актуальные Новости вчера в 12:29
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Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева вспылила из-за сравнения с Королевой

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова призвала прекратить сравнивать ее с певицей Наташей Королевой.
Слово и Дело 10:59
Общество

Супруга президента Украины заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM 08:50
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Наука

Ученые КФУ разработали препарат, действующий только на раковые клетки

В Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ разработали препарат, который сможет уничтожать раковые клетки.
Реальное время вчера в 21:26
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Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
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Игры

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста вчера в 11:56
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Политика

Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец вчера в 06:36
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью

Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:55
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
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Игры

Утечка: новую игру по «Звёздным войнам» назвали Star Wars: Squadrons

Evo-rus.com 12:38
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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