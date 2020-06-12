Число новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России уменьшилось, однако они все равно фиксируются, поэтому говорить о полной победе над пандемией еще рано. Об этом в пятницу сообщила главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

с чего всё началось

Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова заявила, что риски распространения коронавирусной инфекции в стране остаются, но опасность уменьшилась. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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