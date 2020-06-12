Коронавирус
RT на русскомГлавный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
«Заболевание, хоть и в меньшей степени, но ещё регистрируется в регионах», — сказала специалист. По её словам, очень важно соблюдать индивидуальные меры защиты в период снятия ограничений. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
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Главный инфекционист Минздрава заявила о снижении рисков от COVID-19
Национальная служба новостей10:48
Инфекционист Минздрава сообщила об остающихся рисках заразиться коронавирусом
Московский Комсомолец09:52
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Общество
Путин вручил медали «Герой Труда»
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Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение
РИА Новости 20:52
Спорт
ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
Аргументы и Факты 15:01
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Политика
Зеленский перейдет в онлайн-режим из-за болезни супруги
Российская газета 16:47
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На Камчатке медведь убил рыбака
На берегу реки в Тигильском районе медведь убил 46-летнего мужчину, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Камчатка-Информ 17:01
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В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости 13:04
Происшествия
После взрыва газа в Казани возбудили уголовное дело
Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту взрыва газа на казанской газозаправочной станции в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.
МИР 24 18:09
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
Футбол
«Валенсия» с Денисом Черышевым упустила победу в дерби с «Леванте»
«Валенсия» благодаря голу Родриго Морено на 90-й минуте была близка к тому, чтобы взять три очка в поединке 28-го тура Примеры с «Леванте».
Bookmaker-ratings.ru 18:03
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного.
РБК 19:12
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ вчера в 02:05
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса 20:52
Кино
«Довод» Кристофера Нолана перенесли на 31 июля
Студия Warner Bros. отложила новый фильм Кристофера Нолана «Довод» на две недели — теперь он выйдет в прокат не 17 июля, а 31 числа.
Игромания.ру 18:31
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
Общество
Диетолог поделилась рецептами полезного фастфуда
Поесть любимой картошки фри и бургеров и не нанести вред здоровью и фигуре — вполне возможно, рассказала диетолог Елена Соломатина.
News.ru 21:45
Здоровье
В Алтайском крае медикам сказали, что они «не заработали» зарплаты
В Диагностическом центре Алтайского края на вопрос, как медработникам жить на зарплату 12 тыс. рублей в месяц главврач Оксана Лексенкова ответила, что врачи их «не заработали».
Байкал24 02:40
Футбол
«Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте
Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.
Вести.Ru 12:39
Общество
В ООН коронавирусом заразились более 950 сотрудников
Нью-Йорк, США, 13 июня 2020, 01:22 — REGNUM Число заразившихся сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН) по всему миру превысило 950 человек, заявил 12 июня журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
REGNUM 18:22
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ вчера в 13:37
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08
Общество
В Ленинградской области сняли запрет на услуги каршеринга
Временный запрет на услуги каршеринга был введен на территории Ленинградской области с 15 апреля после принятия аналогичной меры в Санкт-Петербурге.
ТАСС 17:37
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com 13:27
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 14:26
Политика
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Согласно указу Трампа, у лиц, причастных к судебным процессам МУС в отношении американских служащих, заблокируют находящиеся в юрисдикции США активы.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия 16:58
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
Политика
Трамп отказался категорически запрещать полиции душить людей
Президент США Дональд Трамп заявил, что, хотя в целом использование полицейскими удушающих захватов наподобие того, что применили сотрудники органов при задержании темнокожего Джорджа Флойда, стоит запретить, иногда оно может быть вполне оправданным.
Lenta.ru 20:49
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55