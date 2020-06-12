Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлавный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

«Заболевание, хоть и в меньшей степени, но ещё регистрируется в регионах», — сказала специалист. По её словам, очень важно соблюдать индивидуальные меры защиты в период снятия ограничений. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
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Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

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Главный инфекционист России отметила снижение рисков заболевания COVID-19

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Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России

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Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19

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Вести.Ru09:59

Инфекционист Минздрава сообщила об остающихся рисках заразиться коронавирусом

Московский Комсомолец09:52
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«Валенсия» с Денисом Черышевым упустила победу в дерби с «Леванте»

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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

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В ООН коронавирусом заразились более 950 сотрудников

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Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
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В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными

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Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
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Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
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