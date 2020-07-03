Коронавирус
РБКГлавный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса
«Похоже, что определенная мутация может делать вирус более заразным», — сказал Фаучи. Он добавил, что сейчас ученые спорят на этот счет, однако имеющиеся данные говорят о возможности мутации вируса, которая ускоряет его репликацию.
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с чего всё началось
"Данные указывают, что есть определенная мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме", — сказал Фаучи в интервью газете Journal of the American Medical Association.РИА Новости02:34
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