Коронавирус
Lenta.ruГлавный инфекционист США посчитал заниженным число жертв коронавируса
Главный инфекционист США Энтони Фаучи посчитал заниженным число жертв коронавируса в стране. Об этом он заявил, выступая на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса США, передает ТАСС.
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Большинство из нас чувствует, что количество смертей, вероятно, выше. Могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены, так как их не госпитализировали. Я не знаю точно, на сколько процентов выше, но почти наверняка эта цифра выше.
— Энтони Фаучи, американский учёныйРоссийская газета вчера в 21:43
с чего всё началось
Реальное число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США может превышать официальную статистику.ТАССвчера в 12:07
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Число умерших от коронавируса в США может быть больше — эксперт Белого дома
ИА Красная Веснавчера в 13:07
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Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
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Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли России сообщил, что дата запуска навигационного спутника "Глонасс-К" с космодрома Плесецк вновь откладывается.
Московский Комсомолец 11 мая в 20:15
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Российская команда заработала 45 тысяч долларов на турнире по Dota 2
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Общество
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
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В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Общество
Медик рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в России
Врачи встревожены в ожидании того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России через неделю, заявила главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:30
Политика
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Из-за скандала, разразившегося после попытки насильственного свержения Николаса Мадуро при помощи колумбийских боевиков и американской ЧВК, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может потерять доверие как внутри страны, так и на международной арене.
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Общество
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Коммерсантъ вчера в 13:21
Экономика
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Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
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Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30
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Наука
Специалисты рассказали о рождении разнояйцевых близнецов
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Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
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108 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 108 новых случаев коронавируной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11 мая в 04:18
Происшествия
Представитель пилота обвинил в крушении вертолета Брайанта пассажиров
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Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru вчера в 18:31
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
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США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA.
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