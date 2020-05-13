с чего всё началось

Большинство из нас чувствует, что количество смертей, вероятно, выше. Могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены, так как их не госпитализировали. Я не знаю точно, на сколько процентов выше, но почти наверняка эта цифра выше.

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