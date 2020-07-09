Коронавирус
RT на русскомИнфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса
Мир находится в начале глобальной пандемии коронавирусной инфекции, которая, скорее всего, усилится перед тем, как ослабеет. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 в США доктор Энтони Фаучи.
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Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Игры
Покупатели видеокарт NVIDIA GeForce RTX получат Death Stranding для Steam
Покупатели видеокарт NVIDIA GeForce RTX с 9 по 29 июля получат бонус — Death Stranding для Steam.
Игромания.ру 09:38
Политика
Радий Хабиров рассказал Путину, когда Башкирия обгонит Татарстан
Сегодня, 9 июля, глава республики Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия обгонит Татарстан.
Горобзор.ру 10:58
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости 10:40
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
Evo-rus.com 02:48
Политика
Памфилова предложила провести сентябрьские выборы в течение 2−3 дней
Глава Центризбирома Элла Пафилова предложила президенту России Владимиру Путину провести выборы в сентябре 2020 года в течение двух-трех дней.
МР7.ру 08:41
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Общество
Диетолог дала простые рекомендации для достижения фигуры мечты
Австралийский диетолог Лианна Уорд дала шесть простых советов, которые позволят обрести фигуру мечты и надолго сохранить желаемый вес.
Московский Комсомолец 07:08
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Происшествия
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза
Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
В Ассоциации туроператоров России считают, что международное транспортное сообщение с популярными мировыми курортами будет открыто для граждан не раньше сентября.
Городовой вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Хоккеист Иван Телегин решил действовать более решительно, подав иск о разделе имущества, совместно нажитого с Пелагеей во время брака.
Дни24 04:54
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
Экономика
Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом
Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru 09:09
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Альянса в Черноморском регионе, передает пресс-служба украинского минобороны.
РИА Новости 11:13
Общество
В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля
В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля Эти данные предварительные.
MySLO.ru 08:41
Футбол
Урал — Динамо 2:1
RT на русском 11:56
Автоспорт
В «Ред Булле» опровергли информацию о возвращении Феттеля
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал информацию о возможном возвращении немецкого пилота Себастьяна Феттеля в команду.
Газета.Ru 07:53
Баскетбол
Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА
RT на русском 11:36
Политика
Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов
RT на русском 07:03