Коронавирус

RT на русскомRT на русскомИнфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса

Мир находится в начале глобальной пандемии коронавирусной инфекции, которая, скорее всего, усилится перед тем, как ослабеет. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 в США доктор Энтони Фаучи.
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Главный инфекционист США: Мир пока в начале глобальной пандемии

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Энтони Фаучи
Американский учёный
Американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист. Он занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа, работой в области которых наиболее известен, как и туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др.. Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения; с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, является членом Национальной медицинской академии США и Национальной академии наук США, а также Американского философского общества.
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